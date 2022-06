Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: en forte hausse pour la reprise des cotations information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 16:51









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la reprise des cotations des actions ordinaires de Valneva sur Euronext Paris à 16h30, le titre s'arroge plus de 18%.



Le cours avait été suspendu à la demande de la Société à compter de 9h dans l'attente d'un communiqué du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament.





Le CHMP a fait savoir qu'il recommandait une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe de son candidat vaccin contre la Covid-19 en primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 55 ans.



La Commission européenne doit désormais trancher. Sa décision est attendue 'prochainement'.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +19.62%