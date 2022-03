Valneva en forte hausse après le succès de son vaccin contre le chikungunya

(AOF) - Valneva bondit de 6,75% à 13,6 euros. L'essai de Phase 3 du candidat vaccin à injection unique du laboratoire français contre le chikungunya, VLA1553, est un succès. L'analyse finale positive comprenait des données de suivi à six mois et a confirmé les résultats initiaux de l'essai annoncés en août 2021. Valneva prévoit désormais de commencer le processus de pré-soumission réglementaire auprès de la FDA au cours du deuxième trimestre 2022.

98,9% des participants ont montré des niveaux protecteurs d'anticorps neutralisants contre le virus du chikungunya (CHIKV) un mois après avoir reçu une seule injection. Cet excellent profil d'immunogénicité s'est maintenu dans le temps, 96,3 % des participants présentant des titres d'anticorps neutralisants protecteurs contre le CHIKV six mois après avoir reçu une seule injection. Les taux de séroprotection observés ont largement dépassé le seuil de 70 % convenu avec la FDA.

VLA1553 s'est également révélé fortement immunogène chez les participants âgés (de 65 ans et plus), qui ont obtenus des taux de séro-protection et des titres d'anticorps aussi élevés que les adultes plus jeunes.

Le profil d'innocuité à six mois était également conforme aux résultats précédents dans tous les groupes d'âge.

Le programme chikungunya de Valneva a reçu le statut de " Breakthrough Therapy " de la FDA en juillet 2021. Cette reconnaissance fait suite à l'obtention des statuts " Fast Track " de la FDA et " Prime " de l'Agence européenne des médicaments (EMA) reçus par Valneva en décembre 2018 et octobre 2020, respectivement.

La société dont le vaccin contre le chikungunya recevra la première autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis sera éligible à l'obtention d'un bon d'évaluation prioritaire cessible (Priority Review Voucher) de la FDA.

- Spécialiste du développement de vaccins prophylactiques contre les maladies infectieuses aux options thérapeutiques limitées ;

- Chiffre d’affaires de 110 M€ Md€ tirés de l’Europe pour 56 %, devant les Amérique (27 %), puis l’Asie-Océanie (9 %) et l’Afrique-Moyen-Orient (8 %) ;

- Modèle d’affaires : portefeuille de vaccins diversifiés pour large public, financement des développements cliniques par une infrastructure spécialisée, 2 vaccins commerciaux (Ixiaro et Dukoral contre l’encéphalite japonaise et le choléra) et des droits de distribution de vaccins pour des tiers ;

- Capital détenu à 15,07 % par le groupe Grimaud la Corbière, 8,78 % par le britannique MVM Life Science et 8,20 % par BPI France, Frédéric Grimaud présidant le conseil de surveillance de 5 membres et Thamas Lingelbach présidant le directoire ;

- Bilan solide avec 449 M€ de capitaux propres face à 196 M€ de dettes, renforcé par une trésorerie nette de 330 M€ de trésorerie à fin juin, et ensuite par la cotation au Nasdaq et les 1 er s paiements de Pfizer (140 M€) et du gouvernement britannique.

- Stratégie de moyen terme de poursuite du développement des vaccins Ixiaro et Dukoral pour financer sa R&D, d’extension du réseau de fabrication (3 sites, en Ecosse, Suède et Autriche) et de partenariats valorisant les actifs du groupe ;

- Stratégie d'innovation inhérente au modèle d’affaires, soutenue par 85 M€ d’investissements R&D, avec 3 actifs principaux et 3 programmes précliniques :

- le seul vaccin en développement clinique contre la maladie de Lyme,

- le seul vaccin à injection unique contre le chikungunya,

- l'unique vaccin COVID-19 à virus entier inactivé et adjuvanté actuellement en essai clinique en Europe,

- candidats vaccins contre le métapneumovirus de l’homme, le parvovirus et le norovirus ;

- Stratégie environnementale de réduction régulière des impacts environnementaux ;

- Bonne visibilité de l’activité grâce aux accords avec :

- le gouvernement britannique (commandes de 100 millions de doses vaccins anti-Covid d’ici 2022 et options sur 190 millions d’ici 2025, soit 1,4 Md€ au total),

- avec Pfizer pour co-développer et commercialiser un vaccin contre la maladie de Lyme pour 308 M$,

- avec les autorités américaines pour le vaccin Ixiario contre l’encéphalite japonaise (70 M$),

- avec Bavarian Nordic pour le marketing et la distribution des vaccins spécialisés,

- avec Batavia Biosciences pour le développement d’un vaccin peu coûteux contre la polio,

- avec l’institut Butantan pour un vaccin contre le chikingunya pour pays à faible revenu..

- Sensibilité aux résultats des études des vaccins contre la maladie de Lyme (phase 2) notamment (demande de mise sur le marché pour 2024) et contre le chikingunya et la Covid 19 (phase 3) ;

- Issue des discussions avec la Commission européenne sur la fourniture de 60 millions de doses de vaccin anti –Covid et commercialisation de ce vaccin d’ici la fin de l’année ;

- Impact de la pandémie : stabilité du chiffre d’affaires à 47,5 M€ et creusement de la perte nette à 86,4 M€ du fait des dépenses en R&D sur le Covid 19 ;

- Objectifs 2021 : hors vaccin contre la Covid, chiffre d’affaires entre 80 et 105 M€ et dépenses de R&D entre 65 et 75 M€.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.