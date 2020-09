Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva en discussions "très avancées" pour vendre son vaccin anti-COVID-19 Reuters • 22/09/2020 à 11:58









PARIS, 22 septembre (Reuters) - Le fabricant français de vaccins Valneva VLS.PA , qui vient de nouer un accord avec les autorités britanniques pour son candidat-vaccin anti-COVID-19, est en discussions "très avancées" avec un autre client potentiel, a déclaré son directeur financier à Reuters. Valneva prévoit de commencer les essais cliniques sur son candidat-vaccin, baptisé VLA2001, à la fin de l'année. En cas de succès, une première autorisation de mise sur le marché pourrait être accordée au second semestre 2021. Le groupe a dit en juillet à Reuters discuter avec l'Union européenne, sans plus de détails. Son directeur financier David Lawrence est allé un peu plus loin ce mardi en déclarant: "nous pensons qu'au moins une de nos série de discussions est très avancée". Valneva a annoncé la semaine dernière la signature d'un partenariat avec le gouvernement britannique pour la fourniture d'un maximum de 190 millions de doses de son candidat-vaccin contre le COVID-19 sur une période de cinq ans. "En 2022, nous serons capables de produire 200 millions de doses, voire davantage", a dit mardi David Lawrence. "Il y a un scénario dans lequel un gros client achèterait une grande quantité. On peut aussi imaginer une série d'accords de moindre ampleur. A titre personnel, je pense que la piste la plus vraisemblable est une combinaison des deux." (Matthias Blamont; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +5.57% DYNAVAX TECH NASDAQ -6.45%