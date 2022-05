Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: dossier d'AMM accepté par l'EMA pour VLA2001 information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Valneva confirme que l'Agence Européenne du Médicament (EMA) a accepté la soumission du dossier d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de son candidat vaccin inactivé à virus entier contre la Covid-19, VLA2001.



VLA2001 rentre ainsi dans le processus formel d'évaluation par le comité des médicaments à usage humain (CHMP). Si ce dernier accepte la demande d'AMM conditionnelle, Valneva pourrait obtenir une opinion positive du CHMP en juin 2022.



Si le CHMP émet un avis positif, la Commission européenne examinera la recommandation et rendra une décision finale sur l'AMM, qui serait valable dans tous les États membres de l'UE ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +10.53%