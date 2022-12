Valneva: données encourageantes sur le vaccin contre Lyme information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 09:40

(CercleFinance.com) - Valneva et Pfizer ont dévoilé jeudi de nouvelles données à six mois sur la persistance des anticorps chez les enfants et les adultes vaccinés avec leur candidat contre la maladie de Lyme.



Ces résultats montrent que les taux d'anticorps sont restés supérieurs à leur niveau initial six mois après la dernière injection de trois doses (aux mois 0, 2 et 6) ou deux doses (aux mois 0 et 6).



A noter que des taux d'anticorps plus élevés ont été observés avec un schéma vaccinal de trois doses par rapport au schéma vaccinal de deux doses, validant ainsi l'utilisation de ce schéma dans l'étude de Phase 3 en cours.



Les données ont été recueillies chez 96 adultes en bonne santé et 81 participants pédiatriques (âgés de 5 à 17 ans) pour le schéma de vaccination de trois doses.



Pour le schéma de vaccination à deux doses, ce sont 84 adultes en bonne santé et 78 participants pédiatriques qui ont été recruté.



Parallèlement, aucun problème de sécurité n'a été observé au cours de ce suivi à six mois, précisent les deux groupes.



Plus tôt cette année, Pfizer et Valneva avaient lancé une étude clinique de Phase 3 visant à évaluer l'efficacité, l'innocuité et l'immunogénicité de VLA152.



Environ 6.000 participants âgés de 5 ans et plus doivent recevoir trois doses de VLA15 ou un placebo salin comme primovaccination, suivies d'une dose de rappel de VLA15 ou d'un placebo salin.



Le recrutement des participants à l'étude est en cours en Europe et aux États-Unis et devrait se terminer au deuxième trimestre 2023



Sous réserve du succès des études de Phase 3, Pfizer pourrait potentiellement soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités sanitaires aux Etats-Unis et en Europe en 2025.



Suite à ces annonces, l'action Valneva progressait de 3,3% jeudi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.