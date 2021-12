Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: données de phase 3 positives dans le chikungunya information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Valneva annonce des résultats initiaux positifs pour l'essai de phase 3 VLA1553-302, visant à évaluer l'homogénéité des lots cliniques de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553.



L'essai a en effet atteint son critère principal d'évaluation, démontrant que trois lots fabriqués consécutivement ont provoqué des réponses immunitaires équivalentes, en mesurant les titres d'anticorps neutralisants 29 jours après la vaccination.



L'essai sur l'homogénéité des lots se poursuivra jusqu'à l'analyse finale des six mois, les résultats définitifs de l'essai étant attendus au deuxième trimestre 2022. La société prévoit d'initier le dossier de soumission auprès de la FDA américaine l'année prochaine.





