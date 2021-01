Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : discussions préliminaires avec l'UE pour le vaccin Cercle Finance • 12/01/2021 à 12:48









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a conclu aujourd'hui des discussions préliminaires avec l'entreprise pharmaceutique Valneva en vue d'acheter son vaccin potentiel contre la COVID-19. Le contrat envisagé avec Valneva prévoirait la possibilité, pour tous les États membres de l'UE, d'acheter ensemble 30 millions de doses dans un premier temps, puis jusqu'à 30 millions de doses supplémentaires. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré : ' L'avancée d'aujourd'hui en vue de parvenir à un accord avec Valneva complète encore le portefeuille de vaccins de l'Union et témoigne de l'engagement de la Commission à trouver une solution durable à la pandémie.'

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris 0.00%