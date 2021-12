Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: discussions pour une subvention en Ecosse information fournie par Cercle Finance • 24/12/2021 à 08:10









(CercleFinance.com) - Valneva annonce être en discussions avancées avec l'agence de développement économique de l'Ecosse 'Scottish Enterprise', pour une subvention de plusieurs millions de livres sterling visant à achever son site de production stratégique de Livingston en Ecosse.



La contribution de Scottish Enterprise à cette nouvelle usine devrait s'effectuer par le biais d'une série de subventions totalisant 10 à 20 millions de livres afin de permettre à la société de vaccins d'y commencer la production.



Les discussions entre Valneva et le gouvernement écossais incluent par ailleurs la fourniture possible à l'Ecosse de doses de VLA2001. L'accord de subvention devrait également inclure des engagements en matière d'emplois.





