Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : dévisse de -7% vers 8,50E information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 11:43









(CercleFinance.com) - Valneva dévisse de -7% vers 8,50E et ne trouvera aucun support technique avant le comblement du 'gap' des 8,04E du 17 juin, voir le plancher annuel des 7,45/7,30E du 16 juin.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -5.21%