Valneva: dévisse de -15% sous les 8E, retest de 7,4E en vue?

(CercleFinance.com) - Valneva dévisse de -15% sous les 8E (7,90) sur l'annonce de la suspension de son accord de collaboration avec IDT Biologika.

Elle fait suite à la décision de suspendre la production du vaccin anti-Covid, ce qui va le conduire à verser à IDT jusqu'à 36,2MnsE en cash et l'équivalent de 4,5 millions en nature au titre du matériel acheté par Valneva.

Le titre replonge donc en direction du plancher annuel des 7,45/7,30E du 16 juin.





