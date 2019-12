Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : deux nominations au Conseil scientifique Cercle Finance • 09/12/2019 à 17:50









(CercleFinance.com) - Valneva annonce ce lundi la nomination de deux experts des vaccins à son Conseil Scientifique, le Dr. Stanley A. Plotkin et le Dr. Anna Durbin. 'Le Dr. Stanley Plotkin est consultant pour l'industrie du vaccin et professeur émérite au Wistar Institute et à l'Université de Pennsylvanie. Il a mis au point le vaccin contre la rubéole, aujourd'hui utilisé dans le monde entier, et a joué un rôle central dans le développement et l'application de divers autres vaccins, notamment ceux contre la polio, la rage, la varicelle, le rotavirus et le cytomégalovirus', indique Valneva. Le Dr. Anna Durbin est professeur de santé internationale à l'Ecole de santé publique Bloomberg de l'Université Johns Hopkins et enseigne en parallèle à la Faculté de médecine de l'Université.

