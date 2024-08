Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva: des bénéfices engrangés au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 07:48









(CercleFinance.com) - Valneva publie un bénéfice net de 34 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, incluant le produit de la vente du bon de revue prioritaire associé à l'approbation d'Ixchiq en février, à comparer à une perte de 35 millions sur la même période de l'année passée.



La société de vaccins a réalisé un EBITDA ajusté de 56,2 millions d'euros, contre une perte de 28,3 millions au premier semestre 2023, pour un chiffre d'affaires total en repli de près de 4% à 70,8 millions, comprenant des ventes de produits de 68,3 millions.



Valneva confirme ses perspectives pour l'exercice 2024, à savoir un chiffre d'affaires total estimé entre 170 et 190 millions d'euros, dont 160 à 180 millions de ventes, et des dépenses de recherche et développement (R&D) entre 60 et 75 millions.



'Nous prévoyons de continuer à tirer parti de la reprise de l'industrie du voyage afin de soutenir la croissance de nos ventes commerciales, et d'atteindre en parallèle les différents jalons R&D que nous nous sommes fixés', explique son directeur financier Peter Bühler.





Valeurs associées VALNEVA 3,07 EUR Euronext Paris -1,28%