Valneva : départ du directeur financier fin 2020

(CercleFinance.com) - Valneva annonce le départ à la retraite de son directeur financier David Lawrence à la fin de l'année 2020, ce dernier ayant toutefois accepté de continuer à conseiller le CEO au début de l'année 2021. La société de vaccins a lancé un processus de recrutement d'un nouveau directeur financier auprès d'une agence de recrutement internationale avec pour objectif l'arrivée d'un nouveau directeur financier au premier trimestre 2021. Jusqu'à la fin de l'année, afin d'assurer une transition en douceur, David Lawrence assurera un processus de transfert de responsabilités à Manfred Tiefenbacher, VP Finance, qui sera responsable de toutes les activités financières opérationnelles.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +1.59%