Valneva : départ d'un membre du conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Valneva a indiqué samedi matin que Thomas Casdagli, directeur associé de la société MVM Partners LLP, a quitté le conseil de surveillance du laboratoire spécialisé dans le développement de vaccins, le 12 mars. Le groupe rappelait que dans le cadre de son investissement dans Valneva en 2016, MVM Partners s'est vu octroyer le droit de nommer un membre au conseil de surveillance de Valneva, droit qui est maintenant expiré.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris 0.00%