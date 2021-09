Valneva démarre la semaine en trombe

(AOF) - Valneva bondit de 7,6% à 21,76 euros confirmant à quel point la biotech est dans une période faste. Le groupe nantais affiche une hausse de 15% en cinq séances et de 96% en un mois. Jeudi dernier, le Département américain de la défense (DoD) a exercé la première option annuelle du contrat signé en septembre 2020 avec la biotech française pour la fourniture de nouvelles doses de son vaccin contre l'encéphalite japonaise Ixiaro dont la livraison devrait débuter immédiatement.

Les termes de cette première option annuelle ont été amendés et comprennent désormais un minimum de 200 000 doses, soit une valeur d'environ 28,8 millions de dollars, pour une valeur minimum totale du contrat de 118 millions de dollars.

De plus, Valneva s'est engagée à mettre en place un stock de produit supplémentaire à compter de septembre 2023, dans le but d'atténuer l'impact potentiel des stocks non utilisés qui pourraient expirer. La biotech précise que ce stock de remplacement sera constitué à titre gracieux et sera comptabilisé comme revenu différé, pour un maximum de 9 millions de dollars, à partir de l'exercice 2021.

Au-delà de ce contrat, le marché spécule sur d'éventuelles bonnes nouvelles à venir : résultat de l'étude du gouvernement britannique sur une troisième dose contre le Covid et feu vert de ce même gouvernement au vaccin du groupe.

Ces deux catalyseurs au Royaume-Uni devraient se concrétiser dans les quatre prochains mois, sachant qu'il existe d'autres catalyseurs hautement valorisants attendus à moyen terme, notamment dans le chinkungunya.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.