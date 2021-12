Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : début de la revue de l'EMA dans la Covid-19 information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Valneva confirme que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a commencé la revue progressive du dossier d'enregistrement de VLA2001, son candidat vaccin à virus entier, inactivé et adjuvanté contre la Covid-19. La société poursuit aussi la soumission de son dossier au Royaume Uni, y compris la vérification de l'intégrité des données cliniques de phase 3. Les autorisations réglementaires potentielles sont attendues au cours du premier trimestre 2022. Valneva estime en outre que VLA2001 peut potentiellement jouer un rôle dans la protection contre le variant Omicron, soulignant qu'il est développé en utilisant toute l'enveloppe du SARS-CoV-2, et non seulement la protéine Spike comme d'autres vaccins.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -11.44%