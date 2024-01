Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva: début d'une étude pédiatrique dans le chikungunya information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Valneva annonce la vaccination du premier participant à son étude clinique de phase 2 évaluant l'innocuité et l'immunogénicité de deux doses différentes de son vaccin à injection unique contre le chikungunya chez l'enfant.



Cette étude multicentrique, randomisée et en double aveugle, devrait inclure environ 300 enfants en bonne santé, âgés d'un à onze ans répartis sur trois sites d'essais cliniques se trouvant en République Dominicaine et au Honduras.



Après une phase d'évaluation de l'innocuité, les participants seront randomisés pour recevoir soit une dose complète du vaccin (120 participants), soit une demi-dose (120 participants), soit un vaccin témoin (60 participants).



Une fois disponibles, les données pédiatriques de phase 2 pourraient permettre de lancer une étude-pivot de phase 3 chez l'enfant avec pour objectif de permettre de futures demandes réglementaires pour cette tranche d'âge.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -0.29%