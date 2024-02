Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva : débâcle stoppée 3,54E, rebondit vers 3,73E information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 13:16









(CercleFinance.com) - Valneva a pris un toboggan baissier mais la débâcle est stoppée 3,54E: le titre rebondit vers 3,73E et pourrait poursuivre en dire direction de 4,21E, l'ex-plancher du 3 mai 2023... ou 4,23E, le 'gap' resté béant depuis le signal de rupture du 16 janvier.

Notons que sous 4E, la tendance demeure très baissière, tous intervalles confondus et que l'objectif moyen terme demeure le comblement du 'gap' des 3,23E du 29 avril 2020.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +6.92%