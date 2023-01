Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: de nouvelles données mitigées dans la Covid-19 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2023 à 07:50









(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé, en toute fin de semaine dernière, la publication de nouvelles données mitigées provenant d'une petite étude exploratoire portant sur l'utilisation comme rappel hétérologue de son vaccin inactivé contre la Covid-19, VLA2001.



Selon ces données, une dose de rappel a été bien tolérée chez des participants précédemment vaccinés avec les produits Pfizer-BioNTech ou Moderna, confirmant le profil de sécurité favorable de VLA2001, que ce soit avec un rappel homologue ou hétérologue.



En revanche, la société française de vaccins rapporte que, dans cette étude, une dose de rappel avec son produit n'a généré qu'une augmentation marginale de la réponse des anticorps neutralisants.



Valneva cherche actuellement à obtenir une autorisation réglementaire pour VLA2001 comme rappel homologue et hétérologue chez les personnes précédemment vaccinées avec le ChAdOx1-S d'AstraZeneca.





