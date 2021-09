Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : début du recrutement d'adolescents pour Cov-Compare information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Valneva annonce le début du recrutement des adolescents dans l'essai pivot de phase 3 Cov-Compare pour son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, VLA2001, essai dont les résultats initiaux sont attendus au début du quatrième trimestre 2021. La société souhaite les utiliser comme pivot pour l'obtention d'une approbation réglementaire de VLA2001 chez les adultes. Elle a également commencé à administrer un rappel du vaccin aux volontaires de son essai de Phase 1/2, VLA2001-201. Valneva poursuit ses discussions avec la Commission Européenne concernant un potentiel contrat de fourniture de VLA2001. Il s'attelle aussi activement à étudier toute opportunité de fournir VLA2001 à d'autres clients, sous réserve d'autorisation de mise sur le marché.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris 0.00%