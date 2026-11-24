Valneva publie une perte nette de 84,6 MEUR au titre des neuf premiers mois de 2026, contre 65,2 MEUR sur la période correspondante de 2025, ainsi qu'une perte opérationnelle de 66,7 MEUR, contre 53,9 MEUR sur les neuf premiers mois de 2025.

Selon la société spécialisée dans les vaccins, cette augmentation de la perte opérationnelle s'explique principalement par des charges exceptionnelles liées à IXCHIQ, son vaccin contre le chikungunya, ainsi que par des ventes de produits moins importantes sur les neuf premiers mois de 2026.

Son chiffre d'affaires total s'est établi à 84 MEUR pour les neuf mois clos au 30 septembre 2026, contre 127 MEUR un an auparavant, ses ventes de produits ayant diminué de près de 32% à 81,4 MEUR, avec notamment une chute de près de 85% de ses ventes de produits de tiers.

Valneva se dit en bonne voie d'atteindre son objectif de ventes de produits pour 2026, compris entre 135 et 150 MEUR, sous réserve des livraisons au DOD des États-Unis au 4e trimestre dans le cadre du contrat d'approvisionnement attendu.

Sa marge brute sur les ventes de produits devrait s'améliorer au 4e trimestre, portée par des volumes de ventes plus élevés, notamment grâce aux livraisons prévues d'IXIARO au DOD américain, ainsi que par l'absence de certains impacts exceptionnels déjà enregistrés au cours des neuf premiers mois de 2026.

Avec une position de trésorerie de 85,2 MEUR au 30 septembre, Valneva estime disposer d'une trésorerie suffisante, soutenue par la mise en oeuvre de mesures de restructuration au cours du 1er semestre 2026, pour poursuivre ses activités jusqu'au premier paiement d'étape potentiel du programme contre la maladie de Lyme.