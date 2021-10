Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : cotation temporairement suspendue information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que le cours de bourse de ses actions ordinaires sur le marché réglementé d'Euronext à Paris est temporairement suspendu à sa demande, à compter de 9h00, heure de Paris, suspension effective jusqu'à une nouvelle communication de sa part. Cette suspension intervient dans le cadre de l'augmentation de capital de la société, dont les caractéristiques ont été précédemment annoncées ce jour, afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et le début des négociations des ADS. La reprise des négociations sur Euronext Paris devrait intervenir aux alentours de 16h30 heure de Paris, ce 29 octobre, correspondant à la première heure possible de début des négociations des nouvelles ADS sur le Nasdaq Global Select Market.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris 0.00%