Valneva confirme ses perspectives financières 2021

(AOF) - Valneva a confirmé mardi ses perspectives financières (hors programme Covid) pour 2021. Ainsi, la société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux estime que son chiffre d'affaires total (hors VLA2001) sera compris entre 80 millions et 105 millions d'euros. En parallèle, les dépenses de R&D (hors VLA2001) sont prévues entre 65 millions et 75 millions d'euros.

Valneva a assuré disposé d'une " position financière solide " avec une trésorerie et équivalents de trésorerie de 329,8 millions d'euros au 30 juin 2021.

" Valneva continue de remplir ses principaux objectifs en matière de R&D. Nous venons d'annoncer d'excellents résultats pour le tout premier essai de Phase 3 au monde pour un vaccin contre le chikungunya, ainsi que d'excellents progrès pour nos programmes uniques contre la Covid-19 et la maladie de Lyme ", a déclaré Thomas Lingelbach, le directeur général de Valneva.

" Notre introduction réussie au Nasdaq a marqué une étape stratégique importante pour Valneva alors que nous poursuivons le développement de notre société ", a ajouté le dirigeant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.