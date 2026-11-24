Valneva confirme ses objectifs et anticipe une amélioration de la marge brute au T4

Valneva VLS.PA a confirmé mardi son objectif de ventes de produits compris entre 135 et 150 millions d'euros en 2026, le laboratoire français comptant sur des livraisons de son vaccin IXIARO au département américain de la Défense (DoD) au quatrième trimestre, dans le cadre d'un nouveau contrat attendu à court terme.

La perte nette s'est creusée à 84,6 millions d'euros, contre 65,2 millions un an auparavant, tandis que la trésorerie s'établissait à 85,2 millions d'euros fin septembre, contre 143,5 millions un an auparavant, selon un communiqué du groupe.

Le spécialiste français des vaccins, coté simultanément à Paris et au Nasdaq, ajoute dans le communiqué anticiper une amélioration de sa marge brute au quatrième trimestre et estime disposer de ressources suffisantes pour atteindre le premier paiement d'étape potentiel lié à son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, développé avec Pfizer PFE.N .

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)