Valneva : commande de nouvelles doses d'Ixiaro par le DoD

(CercleFinance.com) - Valneva annonce que le Département américain de la Défense (DoD) a exercé une option pour acheter 80.000 doses supplémentaires du vaccin contre l'encéphalite japonaise, Ixiaro, option portant la valeur du contrat signé en janvier 2019 à 70 millions de dollars. L'approvisionnement lié à cette option va débuter très prochainement. La société de vaccins prévoit, par ailleurs, de signer un nouveau contrat avec le Département de la Défense durant le premier semestre de cette année. Développé en collaboration avec le Centre de recherche de l'armée américaine, Ixiaro est le seul vaccin contre l'encéphalite japonaise approuvé par la FDA. Valneva en assure le marketing et la distribution à l'armée américaine et sur le marché privé américain.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris 0.00%