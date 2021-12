Valneva chute, pénalisé par une rumeur

(Crédits photo : Groupe Valneva - )

(AOF) - Valneva chute de 15,5% à 23,6 euros après avoir été brièvement suspendu en raison d'une baisse de 24%. Selon Reuters citant un broker, la dose de rappel du vaccin du laboratoire serait moins efficace que la concurrence. Mi-septembre déjà, cette rumeur avait circulé. Certains analystes s'interrogeaient si cette moindre efficacité n'avait pas été la vraie raison de résiliation du contrat britannique. Pour autant, le Royaume-Uni n'a jamais confirmé, évoquant plutôt un manquement de Valneva à ses obligations, ce que le groupe a réfuté fermement.

Début septembre, le Royaume-Uni avait résilié un contrat portant sur 100 millions de doses, alors la seule commande enregistrée par Valneva.

Cette rumeur de moindre efficacité resurgit alors que le groupe avait annoncé de bonnes nouvelles.

Première bonne nouvelle, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a commencé la revue progressive du dossier d'enregistrement du vaccin VLA2001 de la société.

L'EMA a précisé qu'elle ne pouvait pas encore estimer quand une décision d'autorisation pourrait être prise.

Elle évaluera les données au fur et à mesure qu'elles seront disponibles pour décider si les avantages l'emportent sur les risques. L'examen continu se poursuivra jusqu'à ce que suffisamment de preuves soient disponibles pour une demande formelle d'autorisation de mise sur le marché.

"Il faut généralement quelques mois pour que les vaccins passent du stade de l'examen à l'autorisation, bien que certains vaccins parmi lesquels Sputnik V et les vaccins développés en Chine, attendent depuis plus longtemps", souligne ce matin Invest Securities.

De son côté, Valneva attend une éventuel feu vert au cours du premier trimestre 2022.

Pour rappel, un accord a été signé avec la Commission européenne le 10 novembre, pour un volume pouvant aller jusqu'à 60 millions de doses d'ici à 2023. Cette annonce avait été très bien accueillie par le marché après le coup de Trafalgar du gouvernement britannique.

Deuxième bonne nouvelle, le vaccin du groupe pourrait être efficace contre Omicron. Valneva iestime en effet que VLA2001 peut jouer un rôle dans la protection contre le nouveau variant.

Contrairement à d'autres vaccins qui ne ciblent que la protéine Spike du virus SARS-CoV-2, VLA2001 est développé en utilisant toute l'enveloppe du virus.

"La préservation de l'ensemble de l'enveloppe virale devrait susciter une réponse immunitaire élargie qui, conjuguée à l'adjuvant CpG 1018, pourrait permettre d'améliorer le profil immunologique du vaccin en stimulant les réponses des cellules T contre d'autres protéines du SARS-CoV-2", explique la société.

Cette dernière va évaluer la capacité de VLA2001 à pouvoir générer des anticorps neutralisants contre le variant Omicron.

Valneva confirme également que sa plateforme technologique peut être adaptée aux nouveaux variants en cas de besoin.

La société a commencé à travailler et effectuer des tests sur les variants dans les laboratoires de ses sites français et autrichiens ; cela comprend la production de cellules virales pour trois précédents variants préoccupants, dont le variant Delta.

Valneva a produit un lot pilote industriel complet sur la base du variant Alpha, validant ainsi l'adaptabilité de son processus de production aux vaccins basés sur des variants.

Enfin, troisième bonne nouvelle, Valneva a commencé la production des doses de VLA2001 pour la Commission européenne et dispose de stocks prêts à être étiquetés et distribués dès l'obtention d'une autorisation réglementaire.

Valneva s'attend à avoir la capacité de produire plus de cent millions de doses de vaccins par an en conjuguant production interne et externe (CMO).

=/ Points clés /=

- Spécialiste du développement de vaccins prophylactiques contre les maladies infectieuses aux options thérapeutiques limitées ;

- Chiffre d'affaires de 110 M€ Md€ tirés de l'Europe pour 56 %, devant les Amérique (27 %), puis l'Asie-Océanie (9 %) et l'Afrique-Moyen-Orient (8 %) ;

- Modèle d'affaires : portefeuille de vaccins diversifiés pour large public, financement des développements cliniques par une infrastructure spécialisée, 2 vaccins commerciaux (Ixiaro et Dukoral contre l'encéphalite japonaise et le choléra) et des droits de distribution de vaccins pour des tiers ;

- Capital détenu à 15,07 % par le groupe Grimaud la Corbière, 8,78 % par le britannique MVM Life Science et 8,20 % par BPI France, Frédéric Grimaud présidant le conseil de surveillance de 5 membres et Thamas Lingelbach présidant le directoire ;

- Bilan solide avec 449 M€ de capitaux propres face à 196 M€ de dettes, renforcé par une trésorerie nette de 330 M€ de trésorerie à fin juin, et ensuite par la cotation au Nasdaq et les 1ers paiements de Pfizer (140 M€) et du gouvernement britannique.

=/ Enjeux /=

- Stratégie de moyen terme de poursuite du développement des vaccins Ixiaro et Dukoral pour financer sa R&D, d'extension du réseau de fabrication (3 sites, en Ecosse, Suède et Autriche) et de partenariats valorisant les actifs du groupe ;

- Stratégie d'innovation inhérente au modèle d'affaires, soutenue par 85 M€ d'investissements R&D, avec 3 actifs principaux et 3 programmes précliniques :

- le seul vaccin en développement clinique contre la maladie de Lyme,

- le seul vaccin à injection unique contre le chikungunya,

- l'unique vaccin COVID-19 à virus entier inactivé et adjuvanté actuellement en essai clinique en Europe,

- candidats vaccins contre le métapneumovirus de l'homme, le parvovirus et le norovirus ;

- Stratégie environnementale de réduction régulière des impacts environnementaux ;

- Bonne visibilité de l'activité grâce aux accords avec :

- le gouvernement britannique (commandes de 100 millions de doses vaccins anti-Covid d'ici 2022 et options sur 190 millions d'ici 2025, soit 1,4 Md€ au total),

- avec Pfizer pour co-développer et commercialiser un vaccin contre la maladie de Lyme pour 308 M$,

- avec les autorités américaines pour le vaccin Ixiario contre l'encéphalite japonaise (70 M$),

- avec Bavarian Nordic pour le marketing et la distribution des vaccins spécialisés,

- avec Batavia Biosciences pour le développement d'un vaccin peu coûteux contre la polio,

- avec l'institut Butantan pour un vaccin contre le chikingunya pour pays à faible revenu..

=/ Défis /=

- Sensibilité aux résultats des études des vaccins contre la maladie de Lyme (phase 2) notamment (demande de mise sur le marché pour 2024) et contre le chikingunya et la Covid 19 (phase 3) ;

- Issue des discussions avec la Commission européenne sur la fourniture de 60 millions de doses de vaccin anti –Covid et commercialisation de ce vaccin d'ici la fin de l'année ;

- Impact de la pandémie : stabilité du chiffre d'affaires à 47,5 M€ et creusement de la perte nette à 86,4 M€ du fait des dépenses en R&D sur le Covid 19 ;

- Objectifs 2021 : hors vaccin contre la Covid, chiffre d'affaires entre 80 et 105 M€ et dépenses de R&D entre 65 et 75 M€.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.