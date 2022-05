Valneva chute, Bruxelles veut rompre son contrat

(AOF) - Valneva chute de plus de 20% à 9,5 euros après avoir atteint un peu plus tôt 9,162 euros, soit son plus bas niveau depuis fin janvier 2021. La biotech franco-autrichienne encaisse une très mauvaise nouvelle. La Commission européenne veut résilier sa commande de 60 millions de doses du vaccin contre le Covid (24,3 millions de doses livrées cette année et une option pour la livraison des doses restantes en 2023). En effet, l'Agence européenne du médicament (EMA) n'a pas encore donné son feu vert au vaccin et le comité des médicaments à usage humain (CHMP) doit statuer d'ici fin juin.

Or, selon l'accord conclu en fin d'année dernière entre Valneva et la Commission européenne, il existe une clause qui permet à Bruxelles d'y mettre fin si Valneva n'a pas reçu cette autorisation de mise sur le marché de l'EMA au plus tard le 30 avril 2022.

Valneva dispose de 30 jours à compter du 13 mai 2022 pour obtenir une autorisation de mise sur le marché ou pour proposer un plan "permettant de remédier à la situation de façon acceptable".

Le 2 mai, le groupe a apporté les réponses à la troisième série de questions soumises par le CHMP. Si celles-ci étaient acceptées par le comité, alors Valneva pourrait éventuellement obtenir une opinion positive de l'EMA avant la fin du deuxième trimestre 2022.

La société va travailler de concert avec la Commission Européenne et les Etats membres participant à l'accord pour convenir d'un tel plan et mettre VLA2001 à la disposition des Etats membres qui souhaitent toujours obtenir le vaccin.

Si la Commission résiliait finalement le contrat à l'issue du processus en cours, un scénario très probable pour Invest Securities, Valneva ne serait pas tenue de restituer les acomptes reçus, car Valneva a dépensé ou engagé la totalité du montant de ces acomptes et le contrat n'exige pas le remboursement de ces paiements dans ce cas.

À l'issue des discussions avec la commission et les États membres concernés, Valneva reconsidérera ses prévisions financières pour l'exercice 2022.

Le groupe a par ailleurs reçu une autorisation pour une utilisation d'urgence de son vaccin de la part du Ministère de la Santé et de la Prévention des Emirats Arabes Unis.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Spécialiste du développement de vaccins prophylactiques contre les maladies infectieuses aux options thérapeutiques limitées ;

- Chiffre d’affaires de 348 M€ Md€ tirés de l’Europe pour 56 %, devant les Amérique (27 %), puis l’Asie-Océanie (9 %) et l’Afrique-Moyen-Orient (8 %) ;

- Modèle d’affaires : portefeuille de vaccins diversifiés pour large public, financement des développements cliniques par une infrastructure spécialisée, 2 vaccins commerciaux (Ixiaro et Dukoral contre l’encéphalite japonaise et le choléra) et des droits de distribution de vaccins pour des tiers ;

- Capital détenu à 13,02 % par le groupe Grimaud la Corbière et 8,19 % par BPI France, Frédéric Grimaud présidant le conseil de surveillance de 5 membres et Thamas Lingelbach le directoire ;

- Bilan solide avec 307 M€ de capitaux propres face à 42 M€ de dettes, renforcé par une trésorerie nette de près de 350 M€ en avril 2022.

Enjeux

- Stratégie de moyen terme fondée sur le financement de la R&D par les ventes des vaccins Ixiaro et Dukoral, d’extension du réseau de fabrication (3 sites, en Ecosse, Suède et Autriche) et de partenariats valorisant les actifs du groupe ;

- Stratégie d'innovation inhérente au modèle d’affaires, riche d’un portefeuille de 398 brevets et soutenue par 173 M€ de frais de R&D, avec 3 actifs principaux et 3 programmes précliniques : le seul vaccin en développement clinique contre la maladie de Lyme, le seul vaccin à injection unique contre le chikungunya, l'unique vaccin COVID-19 à virus entier inactivé et adjuvanté, candidats vaccins contre le metapneumovirus de l’homme, le parvovirus et le norovirus ;

- Stratégie environnementale : efficacité énergétique, minimisation des déchets, utilisation optimale de l’eau et réduction de 5 %, vs 2016, des émissions de CO2 d’ici 2025 ;

- Bonne visibilité de l’activité grâce aux accords sur les vaccins avec : le gouvernement britannique (commandes de 100 millions de doses vaccins anti-Covid et options sur 190 millions d’ici 2025, soit 1,4 Md€ au total), avec Pfizer pour co-développer et vendre celui contre la maladie de Lyme (308 M$), avec les autorités américaines pour Ixiario contre l’encéphalite japonaise (70 M$), avec Bavarian Nordic pour le marketing et la distribution de vaccins spécialisés, avec Batavia Biosciences pour développer un vaccin peu coûteux contre la polio, avec l’institut Butantan contre le chikingunya pour pays à faible revenu..

Défis

- En 2022, lancement des essais de phase 3 pour le vaccin contre la maladie de Lyme et attente du visa de l’autorité américaine à la vente du vaccin contre le chikingunya et de celle de l’Union européenne pour le Covid 19 (60 millions de doses) ;

- Sensibilité aux voyages des ventes de vaccins déjà commercialisés (contre l’encéphalite japonaise et le choléra) ;

- Incertitudes sur le succès commercial du vaccin contre le Covid 19 au Royaume-Uni, compte tenu de la forte concurrence déjà installée ;

- Objectifs 2022 : hors vaccin contre la Covid, chiffre d’affaires entre 430 et 590 M€ et dépenses de R&D entre 65 et 75 M€.

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.