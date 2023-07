Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: cession du site de production en Suède information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 09:41









(CercleFinance.com) - Le suédois NorthX Biologics a annoncé lundi avoir conclu l'acquisition du site de fabrication de Valneva situé non loin de Stockholm afin d'accroître ses capacités de production.



NorthX précise que le périmètre de l'opération porte sur le transfert de l'ensemble des installations du spécialiste français des vaccins, localisées au sein du pôle de sciences de la vie proche du CHU de Karolinska.



L'effectif composé d'une trentaine de personnes est également appelé à rejoindre ses équipes.



Le site, spécialisé dans les systèmes d'expression des gènes des mammifères et les vecteurs viraux, doit lui permettre de renforcer ses capacités en matière d'ingénierie de protéines à base de produits microbiens et d'ADN plasmidique, avec l'objectif de développer de 'nouveaux traitements innovants pour les patients'.





