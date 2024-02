Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva: cession du bon de revue prioritaire pour Ixchiq information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Valneva annonce la vente pour 103 millions de dollars (95 millions d'euros) du bon de revue prioritaire qu'elle a obtenu de la FDA américaine, pour son vaccin à injection unique pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya.



La société avait reçu ce bon en novembre 2023 avec l'autorisation de mise sur le marché. Avec cette autorisation américaine, Ixchiq est devenu le premier vaccin au monde à être autorisé contre le chikungunya, un besoin médical non satisfait.



Valneva utilisera le produit de la vente du bon pour financer ses projets de R&D, dont le co-développement de son vaccin contre la maladie de Lyme actuellement en phase III et le lancement d'essais cliniques complémentaires pour Ixchiq.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris 0.00%