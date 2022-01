Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: calendrier confirmé pour le vaccin anti-Covid information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 09:40









(CercleFinance.com) - Valneva a confirmé hier soir le calendrier des essais cliniques et des demandes d'autorisation concernant son projet de vaccin inactivé contre le Covid-19.



Dans un communiqué, la société se dit toujours déterminée à mettre le produit-candidat, pour l'instant dénommé VLA2001, à la disposition du marché 'aussi rapidement que possible'.



Valneva rappelle avoir commencé la soumission de demandes d'autorisation initiale de mise sur le marché auprès de l'Agence européenne des médicaments, de la MHRA du Royaume-Uni et de la NHRA de Bahreïn.



Au vu des résultats positifs enregistrés lors d'études de Phase 3, l'entreprise indique que les autorisations réglementaires sont toujours attendues dans le courant du premier trimestre de 20221.



'Nous continuons à penser que notre candidat vaccin inactivé pourrait être un élément important de la lutte contre la Covid-19', a déclaré Thomas Lingelbach, le président du directoire.



Ces déclarations interviennent alors que le titre Valneva a perdu près de 27% en Bourse depuis le début de l'année, les investisseurs estimant que la forte contagiosité d'Omicron pourrait favoriser l'immunité collective, en lieu et place de la vaccination.



L'action perdait encore 2,3% ce matin à Paris.



Pour mémoire, la Commission Européenne a signé un accord pour la fourniture d'un maximum de 60 millions de doses de VLA2001 pendant une période de deux ans, dont plus de 24 millions de doses attendues en 2022.



La livraison du vaccin est actuellement prévue pour débuter en avril 2022, sous réserve de l'approbation réglementaire de Bruxelles.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -1.22%