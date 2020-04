VALNEVA bondit grâce à un partenariat prometteur avec PFIZER

(AOF) - Valneva bondit de 18% à 3,78 euros en début de séance, soutenu par l'annonce d'un partenariat avec le laboratoire américain Pfizer. La biotech française et le géant de la pharmacie unissent leur force pour développer et commercialiser le vaccin de Valneva contre la maladie de Lyme (une infection transmise par les tiques) actuellement en essais cliniques de Phase 2. Ce vaccin appelé VLA15 est actuellement le seul programme clinique actif contre la maladie de Lyme. Il couvre six sérotypes présents en Amérique du Nord et en Europe.

Valneva et Pfizer travailleront en étroite collaboration pendant tout le développement de VLA15.

Valneva pourra recevoir des paiements d'un montant total de 308 millions de dollats dont un paiement initial de 130 millions, des paiements d'étape de 35 millions liés à l'avancée du développement du produit et jusqu'à 143 millions de paiements additionnels liés aux premières étapes de commercialisation du produit.

Selon les termes de l'accord, Valneva financera 30% de tous les coûts de développement jusqu'à la fin du programme de développement et en retour, Pfizer versera à Valneva des redevances croissantes sur les ventes, avec un taux débutant à 19%.

Pfizer dirigera les activités liées aux dernières étapes de développement du vaccin et sera seul en charge de la commercialisation.

Le programme de Valneva a reçu le statut de "Fast track" de l'autorité de santé américaine, FDA, en juillet 2017.

Valneva a finalisé le recrutement et le suivi de plus de 800 patients dans les deux études de Phase 2 de son vaccin contre la maladie de Lyme.

Le groupe français prévoit de publier de premiers résultats de Phase 2 mi 2020.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

FDA (Food and Drug Administration)

Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.