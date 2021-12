Valneva bondit de 10% après des données du vaccin Covid-19 en tant que rappel information fournie par AOF • 16/12/2021 à 11:35



(AOF) - Valneva gagne plus de 10% à 24,64 euros après avoir dévoilé les premières données positives de son vaccin Covid-19 VLA2001 en tant que rappel. Les données initiales collectées auprès de 77 patients confirment que VLA2001 a significativement augmenté l’immunité des participants qui ont reçu le même vaccin en primo-vaccination. La troisième dose de VLA2001 a généré une forte réponse avec des niveaux d'anticorps similaires qu'elle que soit la dose de VLA2001 reçue en primo-vaccination (dose faible, moyenne ou élevée).



Selon Valneva, cette dernière observation démontre un fort effet du rappel de son vaccin : les taux d'anticorps neutralisants contre le virus original (souche de Wuhan) ont été multipliés entre 42 et 106 fois en comparaison avec les niveaux d'anticorps observés avant la dose de rappel.



En outre, les titres d'anticorps mesurés deux semaines après la dose de rappel étaient environ quatre fois plus élevés que ceux observés deux semaines après la primovaccination.



En complément de ces données initiales, Valneva prévoit d'annoncer d'autres données sur les rappels homologues (uniquement le vaccin VLA2001 utilisé pour la primo-vaccination et le rappel), provenant de l'étude pivot de Phase 3.



En parallèle, Valneva prépare le lancement d'une étude dédiée aux rappels hétérologues, qui évaluera une dose de rappel de VLA2001 injectée au moins six mois après une primovaccination avec d'autres vaccins ou après une infection naturelle à la Covid-19. Cette étude devrait être initiée début 2022.



Enfin, Valneva va évaluer la capacité de VLA2001 à pouvoir générer des anticorps neutralisants contre les variants préoccupants, Omicron y compris, en utilisant le sérum des participants ayant reçu un rappel.



Cette annonce de Valneva survient le lendemain d'une publication similaire de Sanofi/GSK concernant leur vaccin Covid-19 en tant que rappel.



A cet égard, Invest Securities identifie un possible risque de " transfert " de Valneva vers Sanofi, en particulier de certains investisseurs qui se sont initialement positionnés sur l'une et/ou l'autre des deux valeurs en soutien à un vaccin Covid-19 français, et à un vaccin non ARNm (virus inactivé pour Valneva et protéine recombinante pour Sanofi/GSK).



Le broker a dressé la liste des arguments justifiant ce risque de transfert : la plus forte robustesse de la phase 3 de Sanofi/GSK, la détermination plus précise du taux d'efficacité réel du vaccin de Sanofi/GSK, le potentiel plus important du vaccin de Sanofi/GSK en tant que rappel et enfin, la fabrication et réseau de distribution. "Les capacités de production du duo Sanofi/GSK sont autrement plus importantes que celles de Valneva", souligne l'analyste.





LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques. Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires. Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.