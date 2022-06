Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: avis favorable pour le vaccin Covid en Europe information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 15:37









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a recommandé une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe de son candidat vaccin contre la Covid-19 en primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 55 ans.



La Commission européenne examinera cette recommandation et une décision est attendue prochainement. Si cette autorisation était octroyée, VLA2001 serait le premier vaccin contre la Covid-19 à recevoir une AMM de type standard en Europe.



Selon la société de vaccins, le CHMP a conclu par consensus après une évaluation approfondie 'que les données sur le vaccin étaient solides et répondaient aux critères d'efficacité, d'innocuité et de qualité de l'Union européenne'.



L'avis du CHMP fait suite à une AMM conditionnelle au Royaume Uni, accordée en avril dernier, et à une autorisation d'utilisation d'urgence accordée aux Émirats arabes unis en mai et au Bahreïn en mars.





