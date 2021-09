Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : avis de résiliation du contrat avec Londres information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Valneva fait part d'un avis de résiliation, par le gouvernement britannique, de l'accord de fourniture de son candidat vaccin contre la Covid-19, Londres prétendant que le groupe a manqué à ses obligations, ce que ce dernier 'conteste vigoureusement'. La société de vaccins continue toutefois à 'être pleinement engagé dans le développement de VLA2001 et va accroître ses efforts avec d'autres clients potentiels afin de s'assurer que son vaccin inactivé puisse être utilisé dans la lutte contre la pandémie'. Sous réserve des résultats de phase 3, attendus au début du quatrième trimestre, et de l'approbation de l'agence de santé britannique MHRA, Valneva pense qu'une autorisation initiale de mise sur le marché pourrait être obtenue fin 2021.

