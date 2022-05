Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: autorisation du vaccin Covid aux Emirats information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que les Émirats arabes unis ont accordé une autorisation pour l'utilisation d'urgence de son vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, VLA2001, sa deuxième autorisation dans les pays du Golfe.



'En tant que seul vaccin inactivé, doublement adjuvanté, contre la Covid-19 actuellement approuvé par le ministère de la Santé et de la Prophylaxie, VLA2001 pourrait offrir une solution vaccinale alternative aux habitants des Émirats', commente la société.



Cette autorisation fait suite à l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché au Royaume-Uni accordée le mois dernier et à l'autorisation pour l'utilisation d'urgence du vaccin accordée par l'agence de santé bahreïnie, en mars.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -17.64%