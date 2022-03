Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: autorisation d'urgence pour VLA2001 au Bahreïn information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que l'agence de santé bahreïnie, la NHRA, a accordé une autorisation pour l'utilisation d'urgence de son vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, VLA2001, à la suite d'un processus de soumission progressive du dossier.



La société de vaccins a signé un accord d'achat anticipé avec le Bahreïn en décembre 2021 pour la fourniture d'un million de doses de VLA2001. Elle prévoit de livrer les premiers lots à ce royaume du Golfe Persique à la fin du mois.



Valneva demeure déterminée à obtenir des autorisations réglementaires supplémentaires pour VLA2001. Elle prévoit ainsi de recevoir, à la fin du premier trimestre 2022, une recommandation positive du CHMP pour une autorisation conditionnelle dans l'UE.





