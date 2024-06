Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva: article sur le vaccin contre Lyme dans The Lancet information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Valneva indique que les résultats de deux essais cliniques de phase II sur son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15 (faisant l'objet d'un accord de collaboration avec Pfizer), ont été publiés dans la revue médicale Lancet Infectious Diseases.



'Ces essais, ainsi qu'un troisième essai de phase II chez des participants pédiatriques, ont soutenu la conception de l'essai pivot de phase III en cours VALOR (Vaccine Against Lyme for Outdoor Recreationists)', met en avant la société de vaccins.



Pfizer prévoit de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA américaine, et une autre demande d'AMM auprès de l'Agence européenne des médicaments en 2026, sous réserve de données positives.





