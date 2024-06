Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva: approbation d'Ixchiq au Canada information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que Santé Canada a approuvé Ixchiq, son vaccin à injection unique pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya, chez les personnes âgées de 18 ans et plus.



Cette approbation s'appuie sur les données de l'étude pivot de phase 3, publiées dans The Lancet, ayant montré un taux de séroréponse de 98,9% 28 jours après une seule vaccination, réponse immunitaire qui s'est maintenue pendant deux ans chez 97% des participants.



Il s'agit là d'une deuxième autorisation de mise sur le marché pour ce vaccin après celle de la FDA américaine en novembre 2023. L'Agence européenne des médicaments doit rendre sa décision sur une autorisation du vaccin en Europe au troisième trimestre 2024.





Valeurs associées VALNEVA 3,32 EUR Euronext Paris +6,83%