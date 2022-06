Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: AMM pour le vaccin Covid obtenue en Europe information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que la Commission Européenne a accordé vendredi une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe pour son vaccin inactivé à virus entier contre la Covid-19 pour une utilisation comme primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans.



Avec cette approbation, VLA2001 devient le premier vaccin contre cette maladie à recevoir une AMM de type standard en Europe, AMM qui couvre les 28 États membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.



'15% des Européens de plus de 18 ans ne sont pas encore vaccinés, et nous pensons que la mise à disposition de notre vaccin inactivé pourrait augmenter la couverture vaccinale et avoir un impact significatif sur la santé publique', selon le CEO Thomas Lingelbach.



Cette autorisation de la Commission est intervenue au lendemain de la recommandation du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) d'accorder une autorisation de mise sur le marché pour VLA2001.





