Valneva: actualisation des prévisions pour 2023

(CercleFinance.com) - Valneva annonce que les 90 à 110 millions d'euros 'd'autres produits opérationnels' liés à la vente potentielle du bon de revue prioritaire (PRV), qui étaient précédemment attendus d'ici la fin de l'année 2023, sont désormais prévues début 2024.



'Nous restons confiants dans notre capacité à vendre notre bon de revue prioritaire à un prix se situant dans la fourchette précédemment suggérée', affirme néanmoins Peter Bühler, le directeur financier de la société de vaccins.



Pour rappel, Valneva avait reçu ce bon en novembre 2023 avec l'autorisation de mise sur le marché de la FDA pour son vaccin pour la prévention du chikungunya (CHIKV) chez les 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au CHIKV.



Les prévisions actualisées pour 2023 incluent désormais les 130 à 150 millions d'euros de ventes de produits précédemment annoncés, que la société se dit en bonne voie d'atteindre, ainsi que des dépenses de R&D attendues entre 60 et 70 millions.



Valneva ajoute avoir procédé au tirage de la dernière tranche de 50 millions de dollars mis à sa disposition dans le cadre de son accord de financement avec les sociétés d'investissement américaines Deerfield Management Company et Orbimed.





