Valneva: accord de licence dans la shigellose

(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir signé avec LimmaTech Biologics un partenariat stratégique, via un accord de licence exclusif, pour le développement, la production et la commercialisation de Shigella4V (S4V), un candidat vaccin bioconjugué tétravalent contre la shigellose.



Valneva obtient ainsi une licence exclusive mondiale pour ce candidat vaccin et 'ajoute un actif de phase 2 attractif à son portefeuille de R&D', soulignant que la shigellose constitue la deuxième cause de maladie diarrhéique mortelle dans le monde.



LimmaTech recevra un paiement initial de 10 millions d'euros, et aura droit à de futurs paiements d'étapes liés aux avancées réglementaires et cliniques du produit, ainsi qu'à des redevances à deux chiffres (bas de la fourchette) sur les ventes.





