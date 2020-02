Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : accord de financement avec Deerfield et OrbiMed Cercle Finance • 04/02/2020 à 09:25









(CercleFinance.com) - Valneva annonce la signature d'un accord de financement avec deux fonds gérés par deux sociétés d'investissement américaines spécialistes du secteur de la santé, Deerfield Management Company et OrbiMed, afin de soutenir sa stratégie à long terme. L'accord inclut un emprunt à taux fixe de 60 millions de dollars (à un taux situé dans la partie supérieure des taux à un chiffre) ainsi que la possibilité de tirer jusqu'à 25 millions supplémentaires, aux mêmes conditions, au cours des douze prochains mois. La société de vaccins française prévoit d'utiliser les fonds pour poursuivre l'avancée de ses deux principaux programmes cliniques contre la maladie de Lyme et le chikungunya ainsi que pour rembourser un emprunt existant.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +3.54%