Valneva : accord d'achat anticipé signé avec Bruxelles

(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir signé un accord d'achat anticipé avec la Commission européenne pour la fourniture d'un maximum de 60 millions de doses de VLA2001, son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, pendant une période de deux ans. Suite à la revue finale des quantités requises par chacun des États membres de l'UE, la société prévoit de fournir 24,3 millions de doses aux deuxième et troisième trimestres 2022, sous réserve de l'approbation réglementaire de l'Agence européenne des médicaments. Bruxelles a la possibilité d'augmenter cette commande ferme initiale pour atteindre un total de 60 millions de doses, avec livraison des doses supplémentaires en 2023. Cet accord fait suite à l'annonce du 10 novembre concernant l'approbation de l'accord par la Commission.

