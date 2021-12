Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : accord d'achat anticipé de vaccins avec le Bahreïn information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Valneva annonce la signature d'un accord d'achat anticipé avec le Royaume de Bahreïn portant sur la fourniture d'un million de doses de son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, VLA2001, pendant une période de deux ans. Il s'agit du deuxième accord signé pour VLA2001 depuis les résultats positifs pour son essai clinique de phase 3 Cov-Compare. Sous réserve d'une autorisation de mise sur le marché dans le pays, les livraisons pourraient commencer au premier trimestre 2022. Valneva rappelle avoir annoncé le mois dernier la signature d'un accord d'achat anticipé par la Commission européenne portant sur un maximum de 60 millions de doses et avoir publié des résultats de Phase 3 positifs pour VLA2001 en octobre.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +12.00%