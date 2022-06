Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: a conclu un accord avec les britanniques information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 17:50









(CercleFinance.com) - Valneva, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec le gouvernement du Royaume-Uni ('HMG') concernant la résiliation de l'accord de fourniture du candidat vaccin contre la COVID-19 de Valneva, VLA2001.



La Société avait annoncé, le 13 septembre 2021, avoir reçu un avis de résiliation de la part du gouvernement britannique.



' L'accord de règlement à l'amiable résout certains points relatifs aux obligations de Valneva et de HMG suite à la résiliation de l'accord de fourniture et en clarifie également d'autres figurant dans l'accord relatif aux essais cliniques de VLA2001 au Royaume-Uni, qui lui reste en vigueur ' indique le groupe.



La Société conserve certaines obligations en vertu des dispositions du contrat de fourniture qui survivent à sa résiliation.





