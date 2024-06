Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva : +9% vers 3,40E information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 13:56









(CercleFinance.com) - Valneva vient de retracer son support crucial des 3,03/3,1E (testé le 3 mars dernier) et s'envole de +9% vers 3,40E et pourrait combler dans la foulée le 'gap' des 3,472E du 7 juin... un objectif plus lointain se situant vers 3,85E





Valeurs associées VALNEVA 3,35 EUR Euronext Paris +7,86%