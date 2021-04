Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : +5% vers 13,2E, prochain objectif 15E ? Cercle Finance • 19/04/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - Valneva grimpe de +5% vers 13,2E le titre efface la résistance des 12,5E et s'ouvre le chemin du retracement du zénith des 15E du 8 février ?

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +3.41%