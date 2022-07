Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : -15% pour cause de réduction des volumes vers UE information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 09:56









(CercleFinance.com) - Valneva plonge de -15% pour cause de réduction des volumes de vaccin anti-Covid commandés par l'UE.

Le titre teste les 9E (l'ex-plancher du 20 juin) et pourrait -en cas de poursuite du 'sell-off'- s'en retourner combler le 'gap' des 8,04E du 17 juin





