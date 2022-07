Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : vers une rechute sous les 8E ? information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 15:56









(CercleFinance.com) - Vallourec s'enfonce sous le support des 9,45E (ex-zénith des 3 et 17 janvier dernier), bascule sous les 9E et s'expose à une rechute sur 7,6E, l'ex-support du 23 janvier qui coïncide avec le passage d'un puissant support oblique moyen terme provenant du plancher des 4E de fin octobre 2020.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -4.68%