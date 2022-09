Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: vers un test imminent des 10E information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 15:31









(CercleFinance.com) - Vallourec s'achemine vers un test imminent des 10E, le support du 26 au 29 août dernier.

Le titre viendrait alors combler le 'gap' des 9,75E du 23 août avant de poursuivre en direction du support des 9,07E des 5 et 22 août.





